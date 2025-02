Tras el pleno de investidura de la Diputación de Cádiz, una joven periodista graba una entradilla en la calle. Por su lado pasa una señora ... acicalada, hecha un primor, que camina empujando una andadera. De repente, se para, se queda mirando a la periodista con una sonrisa durante su intervención y, cuando termina, le suelta: «¡Ole tu coño!».

En esa frase hay salero gaditano, claro, pero también hay sororidad y admiración. Y hay alegría, la de la mujer y la de las que quisieron ser y no pudieron, que quisieron ser y no las dejaron, y que por eso hoy miran, hinchadas como un pavo de orgullo, a las que aprovechan las oportunidades que ellas no tuvieron.

Ellas son las que nos parieron y amamantaron, las que nos soltaron de la mano y se quedaron vigilando escondidas tras la esquina, las que se echaron a la espalda las comidas y las meriendas y las cenas para que nosotras nos las echáramos al estómago, las que nos dijeron que nunca dependiéramos económicamente de un hombre, jamás, las que nos secaron las lágrimas y nos cobijaron en sus brazos, las que nos dieron un bofetón, o dos, las que nos taparon delitos y faltas ante nuestros padres, las que criticaron nuestras pintas y nuestros novios, las que se dolieron por nuestra marcha como quien se duele por un muñón, las que nos enseñaron que todo pasa y que la sartén ha de estar muy caliente antes de poner la carne, las que se iban a la playa a sudar la gota gorda en la cocina para que llegáramos del baño a mesa puesta, las que lloraron a escondidas para que no las viéramos, las que fueron esposas y madres queriéndolo o sin querer, las que no lo fueron queriéndolo o sin querer. Todas están en los ojos chispeantes que miran a la joven periodista. Ole sus coños.