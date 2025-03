Una fue sorora antes de saber lo que era eso. Lo digo porque, allá por el Pleistoceno, me inmolé acompañando a mi amiga Vicky a ... un concierto de Duncan Dhu. Era su sueño de una noche de verano, y lo cumplió con creces: ahí estaba la tía sudando la gota gorda, sacudiendo las pulseras y la trenza postiza al ritmo de cien gaviotas, pidiéndole un hijo a Mikel Erentxun entre canción y canción y entregada a la comunión con los donostiarras en un momento de felicidad ñoña, intensa y adolescente. Yo también podía haber sido feliz de haberme dejado contagiar por el furor colectivo, pero estaba demasiado ocupada en aborrecer al grupo y en echar viajes a la barra, ese refugio de sufridores acompañantes.

Vicky no se tatuó la cara de Erentxun en la teta izquierda porque los tatuajes, entonces, eran cosa de quinquis y de marinos curtidos. «A Toni Kroos no le pega ir tatuado», me dice mi santo. Claro que no. A Toni Kroos, ese muchacho repeinado y listísimo, le pega una piel inmaculada y un sudor que huela a Heno de Pravia.

Mi santo habla del Madrid y yo escucho. Ese equipo le ha proporcionado más alegrías que cualquier mujer, incluida servidora. El sábado lo vi con esa felicidad que no supe apreciar en Vicky la noche del concierto y que estos días envidio hasta el tuétano en madridistas y en 'swifties', aunque a mi santo su fanatismo no le llevara hasta Wembley para asistir a la final, que es mucha pasta y mucho lío y ya no está por los mogollones. La suya es una de esas pasiones que no te hacen gastar ni tiempo ni dinero; una pasión cómoda, de sofá y tele. La pereza es siempre una buena forma de ahorro. Pero supongo que aquel crío que le pidió un autógrafo a Juanito hubiera dado lo que fuera por estar allí.