Comenta Compartir

Me han invitado a una 'pool party' el finde que viene. Válgame. Estoy entre encantada y traspuesta: encantada porque soy una rumbera y la fiesta ... promete; traspuesta por lo de tener que abandonar todas mis máscaras (menos la de pestañas) y mostrar en bañador mis carnes no morenas, tan poco apetitosas que no se las come ni el tigre. Walt Whitman dijo que abril era el mes más cruel porque él no tenía que quitarse el sayo. Así cualquiera.

No soy la única a la que le ha entrado el azogue, que el WhatsApp está revolucionado. «¿Qué nos vamos a poner?» es la pregunta estrella del grupo. Porque, mientras que de niñas soñábamos con la llegada del verano, de adolescentes ya empezamos a tener pesadillas. Y, desde entonces, hasta hoy: tan interiorizados tenemos los cánones de belleza que ni los años ni la experiencia han acabado con nuestros complejos, y la que no se queja de las caderas de mesonera lo hace de los muslos temblorosos como flanes; para machacarnos, nos sobramos y nos bastamos. Ellos, en cambio, se plantarán en el borde de la piscina dándose orgullosos y sonoros palmetazos en la barriga como si estuvieran eligiendo un melón. Qué envidia de autoestima. La solución, lo de siempre: ejercicio y dieta equilibrada. Eso es sanísimo, y te alarga la vida, dicen. Pero es una verdad a medias: leo que un camarero se ha salvado de palmarla en un tiroteo porque las balas impactaron en una pata de jamón. Dudo mucho que una lechuga romana sea capaz de parar una bala. Ni de llenar un vacío emocional; eso solo lo hace un helado. Así estoy, llenica por dentro y por fuera. Por cierto, he visto un vestidito rollo 'adlib' que llega hasta los pies. Pues mira: lo que es bueno para la princesa Smilja, es bueno para mí.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Dietética

Verano

Piscinas