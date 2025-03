Mentir a medias

Sabía que corría un riesgo, el peor: el de encontrarme a un ex. Un ex compañero de trabajo, una ex alumna del colegio, un ex novio

Comenta Compartir

De la pandemia no hemos salido mejores, solo más andrajosos: una, que no pisaba la calle sin maquearse, ahora es capaz de meterse en El ... Corte Inglés despeluchada, a jeta lavada y en chándal. Venía de Pilates, ese lugar donde las mujeres adoptamos posturas ginecológicas mientras una profesora nos somete a nuevas y refinadas formas de tortura, y no iba a pasar por casa para maquearme por ir a comprar unas medias, así que me la jugué. Sabía que corría un riesgo, el peor: el de encontrarme a un ex. Un ex compañero de trabajo, una ex alumna del colegio, un ex novio. Porque esto, Isabel, no es Madrid. Pero allí que entré hecha un cuadro. Y me pillaron.

La vi de lejos, entre saltos de cama. Seguía igual, la tía. Rubísima, altísima, delgadísima, elegantísima. Qué poca sororidad con el resto de las mujeres tener ese aspecto a los cincuenta cumplidos, también te digo. Pasé por su lado haciéndome la loca pero, de repente, levantó los ojos y me vio. «¡Ay, chica, cuánto tiempo!», me dijo, y empezó a repasar de arriba abajo mi aspecto y mi vida: que si cómo estás, que si cuántos hijos tienes, que si te acuerdas de la hermana Pilar. Al fin, llegó la pregunta: qué haces por aquí. «Pues nada, comprándome unas medias, que me voy a los Goya y no tengo ningunas en condiciones». Se quedó blanca. No le dije que no iba de invitada, sino de currela. Tampoco le conté la paliza que supone estar un montón de horas en la alfombra roja entaconada viva, sin fumar, sin ir al baño y pegándote codazos con los compañeros por mantener tu puesto; no le hacía falta saberlo. «A ver si nos vemos pronto y me lo cuentas», me dijo mientras recuperaba el color y daba por terminada la conversación. Pues no, amiga: léelo mañana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión