La madre de la novia

No me reconozco. Ayer se casó Chabelita, o Isa Pi, o la hija de la Pantoja, o como ustedes quieran llamarla, y se me olvidó por completo. Nada, ni acordarme. Desde que 'Sálvame' pasó a mejor vida, la mía ha empeorado.

Ahora me toca recuperar ... la boda, y eso tiene la misma gracia que ver un partido en diferido. No, las cosas en su momento. Y ayer fue el momento de Isa, una cría nacida fuera de Cantora pero criada dentro, en esa cárcel de mujeres. Digo 'de mujeres' porque su hermano Kiko, el artista antes conocido como Paquirrín, gozaba de total libertad para salir, para entrar, para liarla y para liarse con cualquier futura portada de 'Interviú'. Pero ella no, a ella la aleccionaron en la rectitud y en la exigencia por ser chica, y en el agradecimiento por ser adoptada. Por eso, la misma noche en que cumplió la mayoría de edad, escapó de un amor asfixiante, de boa constrictor, que apretaba y ahogaba, y descubrió que el mundo no se acababa en los límites de aquella finca.

A partir de ahí, Isa se lio y fue carne de corazón y de rebujitos, que son muy traicioneros. Mientras, su madre dejaba constancia de su preocupación a boca llena y quejío hondo: «Por lo menos sé dónde está ahora, no por las calles de noche», dijo en una llamada a 'Sálvame' cuando la niña entró en 'Gran Hermano VIP'. Había que dejarle claro a España que ella era estrella pero, ante todo, madre. Y víctima. Pero Isa se deslió, se cansó de pedir perdón y se enamoró de un muchacho guapo y larguirucho. Y ahí están, casadísimos mediante el rito de la exclusiva. Ayer celebraron el convite. Ni rastro de la madre, que ni estaba ni se la esperaba. Tampoco del hermano. Y yo, sin acordarme. Supongo que ellos dos sí se acordarían. O no.

