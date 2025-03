Literato Sánchez

Comenta Compartir

Me he levantado malamente: además del curro ordinario, que no vulgar (o sí, depende), tengo que sacar un rato para ir a la pescadería, terminar ... con el cambio de armario y retocarme el tinte. «Hija, te ahogas en un vaso de agua». Pues sí, pero es que gestiono peor el tiempo que el dinero, que ya es decir. Por eso, me postro de hinojos ante los compañeros que se cascan dos artículos al día, hacen una entrevista, acuden a una tertulia radiofónica y a otra televisiva, se van de sarao y, todavía, les llega para publicar una novela. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan, pa tanto como destacan? El tiempo, digo.

De remate, al abrir el correo me entra la nota de prensa anunciando 'Tierra firme', el libro de Pedro Sánchez. Otro. Mira, si presidiendo el Gobierno le da la cosa como para escribir algo más que un post-it, también me postro. Ya podía dedicarse a impartir seminarios sobre gestión de tiempo, como esos millonarios con pinta de tronistas que están en TikTok asegurando que el secreto de su éxito reside en levantarse a las cinco de la mañana y acostarse a las nueve porque a partir de las diez de la noche no te va a pasar nada bueno en la calle. Acabáramos: es lo mismo que me decía mi padre. Después, leo en la prensa que quien le ha dado a la tecla no ha sido Sánchez, sino Irene Lozano. Menos mal. Yo también me despierto a las cinco, pero en contra de mi voluntad. Encima, en lugar de levantarme y ponerme a funcionar para transmutarme en millonaria o literata, me quedo ahí, convertida en un insecto, agobiándome y pensando en qué momento trágico de la vida una empieza a abrir los ojos antes de que Carlos Alsina abra la boca. «Despertarse es el momento más arriesgado del día», dijo Kafka. Llevaba razón.

