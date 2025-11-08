HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 7 de noviembre, en Extremadura?
Juan Carlos I, el Rey emerito.

Juan Carlos I el Resentido

Alejado de la realidad, no es capaz de asumir que el manto de sus logros dejó de tapar sus muchos desmanes hace tiempo

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Para haber estado a punto de pasar a la historia con el sobrenombre de el Breve, Juan Carlos I acabó reinando cuatro décadas. De ahí ... que, tras comprobar que había llegado para quedarse, tuvieran que cambiarle el mote: basándose en su aparente llaneza, lo apodaron el Campechano, como si fuera el tío abuelo que empieza la conga en las bodas y cuenta chistes en las reuniones familiares. No sabíamos entonces que podrían haberle llamado el Pichabrava, apelativo atribuible a muchos de sus antecesores. Solo le faltó tener una amante bizca, como dijo María José Cantudo que tuvo Enrique Cornejo. Por lo demás, la bragueta real fue muy inclusiva, porque las hubo rubias y morenas, actrices y empresarias, famosas y anónimas.

