Las altezas serenísimas son cualquier cosa menos serenas. Lo digo por Carolina de Mónaco. Y por Ira de Furstenberg, que ha fallecido esta semana. Porque ... su vida no fue sosegada, precisamente: hija del príncipe Tassilo zu Fürstenberg y de Chiara Agnelli, heredera del imperio Fiat, se casa a los 15 años con Alfonso de Hohenlohe, de 31, tiene dos hijos con él (el mayor moriría en una cárcel tailandesa), lo abandona a los 19 por 'Baby' Pignatari, se vuelve a divorciar, hace carrera en el cine y protagoniza 'No desearás al vecino del quinto', obra maestra del landismo. Ahora que nos inundan con 'biopics' no aptos para diabéticos por almibarados, la historia de Furstenberg, agridulce, es mucho más atractiva.

Muere Ira mientras se emite 'Feud: Capote vs. The Swans', la serie sobre cómo Capote convirtió a sus cisnes en patos y los puso «patas arriba», que diría Ayuso, con aquella mascletá que fue 'Plegarias atendidas'. Pero Ira era mucho más libre que esos cisnes, aunque no sé si el escritor y la aristócrata se conocieron. Capote sí era amigo de la ex cuñada de Ira, la diseñadora Diane von Fürstenberg. Ira no la tragaba: «No me gusta su estilo, encuentro que su ropa está mal hecha, mal terminada», le dijo a Boris Izaguirre. También le contó que pertenecer a la jet set era encontrarte con tus ex maridos todo el rato. Fuera de la jet también te los encuentras, pero en Mercadona.

Antes leíamos Furstenberg (españolizado, sin diéresis) en ¡Hola!; ahora leemos Pombo. Ira es fin de raza porque perteneció a esa estirpe de princesas que renunciaron a un trono de aburrimiento para reinar en las fiestas de Marbella, un lugar tan irreal como Genovia, pero menos que Instagram. Solo nos queda Gunilla.