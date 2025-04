Idiomas, querido

Comenta Compartir

Me dan más envidia los políglotas que los multiorgásmicos. Mi amigo Ingmar, por ejemplo: de cintura para abajo no tengo ni idea de cómo funciona, ... pero, de cintura para arriba, le da a la sinhueso en trece idiomas. Bulimia lingüística es lo que tiene. Servidora, en cambio, entiende el inglés regular y lo habla peor. Y no será porque no lo haya intentado, que he pasado por las casetes de la BBC, las clases telefónicas, los cursillos online y las películas en versión original. Por todo, menos por irme a Irlanda a estudiar en verano, que es lo que hacían algunas compañeras de clase: volvían chanelando inglés, quejándose de la comida y trayéndose un disco de The Pogues y una promesa de amor pelirrojo en la maleta. Mientras, las menos afortunadas nos conformábamos con profesores de dudosa pronunciación.

Lo más difícil de hablar un idioma es quitarte de encima el sentido del ridículo, ese que te aturde y te enmudece. Pero un día, envalentonada en un hotel de Ámsterdam, pedí un plano de la ciudad. Desfortunadamente, solté un «Can you give me a plane?» en vez de decir 'map'. Me corrigió el recepcionista, claro, que yo no tenía pinta de estar pidiendo un avión privado a lo Beyoncé. Tras aquello, renuncié a hablar un inglés decente, como se acaba renunciando a ser feliz para conformarse con algo parecido. Será por eso por lo que entendí a Feijóo cuando reconoció que no sabía hablar inglés, y que justo ya tenía el profesor cuando van y le convocan elecciones. Otra piedra en el camino. Lo que no entiendo es que tampoco hable el idioma que se suponía que hablaba; el 'moderadés', que dice Jabois. En lugar de eso, y amparándose en que otros también lo han hecho, Feijóo ha optado por entenderse en lenguas bárbaras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión