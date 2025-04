Rosa Palo Miércoles, 8 de marzo 2023, 00:34 Comenta Compartir

No sé si soy buena o mala feminista, lo que sí sé es que soy feminista. Por sentido común, básicamente. Y porque aún no hemos ... alcanzado la igualdad real, porque siguen existiendo la brecha salarial y el techo de cristal, porque hay hombres que matan, violan, maltratan y acosan a mujeres. Otra cosa es que practique la obediencia debida a la ortodoxia de turno. O que tenga una opinión clara y formada sobre la Ley Trans. O que no me ahogue entre contradicciones, propias y ajenas. O que esté siempre con la lucha a cuestas, que es tela de cansado.

Por eso, voy a ser feminista solo una vez al año. Como los que hoy emiten concursos de televisión donde, exclusivamente, participan mujeres. Míralos, poniéndonos en la mesa de los niños en las bodas, que decía Kristin Scott Thomas en 'Fleabag'. Y dándonos Champín. O como los que exhiben a sus compañeras (que no jefas) el 8M: suben a sus redes una fotografía en la que aparecen las mujeres que trabajaban en la empresa, la acompañan de alguna frase solidaria y, a los dos días, le preguntan a una chica en una entrevista de trabajo si tiene pensado quedarse embarazada pronto. Si para dárselas de comprometidos con la causa han de convertirnos en una mujer florero, al menos que sea de los caros. De la dinastía Ming. Lo mismo se puede decir de las marcas a las que, habitualmente, no les importan nada nuestros derechos, pero esta semana se ponen el logo en morado. «Os lo podéis encajar entre los huevos colganderos», les dice @femme.sapiens en Instagram, y lo recoge Teresa Fernández en su Twitter. Que es zafio, pues sí. Pero peores son otras cosas que seguimos soportando. Ojalá el problema se solucionara con un lifting de escroto, como el que se hizo George Clooney.

