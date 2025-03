Gorda por amor

Comenta Compartir

«Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo tires», dice John Waters. Pues depende, porque así tienes más sitio ... para poner los tuyos. Mucho peor sería que tuviera algo de Paulo Coelho. O que sacara una guitarra y se pusiera a cantar 'More tan words'. O que te enseñara el corto que ha rodado con los colegas. Aun así, en el caso de que te mole no te cortes. Si has cometido un error ya te darás cuenta cuando compruebes que las mariposas en el estómago eran gases. O no, que lo mismo se transforman en otra cosa: en amor, en una hipoteca a medias, en hacer un cocido para compensarle los casi 1.300 kilómetros que se ha metido en un fin de semana para llevarte a la otra punta de España porque tú no conduces. El amor siempre es comestible.

Tras una ruptura dolorosísima, a una amiga le dijo su terapeuta que tenía que dejar pasar cien días para olvidarse del tipo. Cien. Ni uno más, ni uno menos. Me la imaginaba como si estuviera en el talego, tachando fechas en el calendario, a pan y agua. Y lo estuvo, que adelgazó muchísimo. Pero se recuperó a los cien días exactos. Y volvió a enamorarse. Y a engordar. Mira, aquí también hay efecto rebote, como en las dietas. Ya dicen que en las relaciones estables se aumenta una media de 4,5 kilos. Con razón esta noche los restaurantes están llenos: las parejas jóvenes van a La Tagliatella para iniciarse en el vino y en el engorde amoroso con una botella de lambrusco y una pasta; las que tienen años y poderío acuden a las marisquerías o a un estrella Michelin. Mientras, otras siguen haciendo la digestión del cocido. Pero, puestos a tener gases, es mejor la prosa cotidiana de los garbanzos que la poesía incomestible de Coelho. Dónde va a parar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión