El gato montés

No teníamos pruebas, pero tampoco dudas, de que Bárbara Rey le daba cariño y paella al rey Juan Carlos. Ahora sí las tenemos. Las pruebas, ... digo, que Ángel, ese que ha dejado de ser el de la guarda de los secretos de su madre para convertirse en el caído, ha vendido las fotos a una revista holandesa. No deja de ser curioso que aparezcan justo en el momento en el que el monarca anuncia que va a publicar sus memorias porque tiene la sensación de que le están robando su historia. Algo de razón lleva, porque esa parte de la historia de su bragueta se la han robado y vendido.

Supuestos chantajes y sustracciones aparte, deduzco que, aunque hayan pasado treinta años, para una vegetariana como la reina Sofía no es plato de gusto tener que desayunarse tanta carne en papel cuché. Y en Cinemascope, en el caso de que existan esos vídeos de los que usted me habla. Pero también confío en que, a estas alturas, a la ilustre retirada le dará igual ocho que ochenta. Ahí lo llevas, chato, habrá pensado. Porque la corona de espinas ya no le pincha. Porque ella ya sufrió lo suyo en su momento, que estos cuernos (como tantos otros) no fueron vistos, pero sí escritos y contados. Porque está jubilada, de ese y del resto de asuntos. Porque ha dado por amortizados sus años de servicio a la patria, al marido y a los vástagos. Porque solo sale a lo que le apetece, a sus conciertos, a sus fundaciones, a sus exposiciones, a sus cosas del Imserso de la realeza. Porque va y viene y salud tiene. En ¡Hola! aparece en las montañas palentinas intentando avistar un gato montés. De esa especie sabe mucho, que para eso estuvo casi toda su vida junto a uno que se creía un león y que, todavía hoy, quiere pegar un último rugido.