El CIS afirma que ocho de cada diez españoles se siente feliz tras haber superado la pandemia. Hombre, claro. Si no la hubieran superado, no ... se sentirían de ninguna forma. Preguntan raruneces y obtienen respuestas más raras aún: con un 8,06 sobre 10 califican nuestros conciudadanos su nivel de felicidad. Vaya. No sé a quién le habrán preguntado para obtener un notable alto, que no saco yo eso ni en Historia del Mamarrachismo Comparado, con la de años que llevo estudiándolo. Y el tema no termina ahí: el 47,7% está de acuerdo en que una persona puede tener dos o más relaciones afectivo-sexuales a la vez. Mira, a no ser que la encuesta se la hayan hecho a los que van a cenar a 'First Dates', eso sí que no me lo trago.

En cualquier caso, la felicidad es un negociado de difícil equilibrio: ser muy feliz es imposible y, además, altamente estomagante, que no hay nada más empachoso y más cursi que un tonto dichoso. Pero ser infeliz es peor. Es una pesadez. Y una ordinariez. Y una memez. Y casi cualquier cosa terminada en -ez. Andrés Aberasturi daba en el clavo cuando se despedía con un «sean moderadamente felices». Él sí que tenía la medida perfecta. En mi caso, la felicidad se mide por un ramo de flores sobre la mesa del comedor, un vestido por estrenar, unas cervezas en la nevera, un libro con el que me apetece acostarme y una serie con la que me apetece levantarme. Pero, sobre todo, por la ausencia de inquietud: la columna enviada, los cacharros recogidos, el heredero bien, el santo bien, todos los míos bien, el WhatsApp muerto. A veces me cuesta reconocerla porque, al no ser una felicidad exultante ni efervescente, sino pequeña y discreta, suele pasar inadvertida. Es lo que tiene la felicidad moderada.

