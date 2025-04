Hay gente a la que nunca le toca la lotería, ni la tarjeta de 'El Hormiguero', ni siquiera el perrito piloto de la feria, pero ... sí estar en una mesa electoral. Y se mosquea, claro. Tanto como ese tipo al que, tras pagar 900 pavos por una entrada para ver a Coldplay el 28 de mayo en Barcelona, le llega una notificación diciéndole que, en lugar de cantar canciones, va a contar votos. Viva la vida, que berrea Chris Martin.

Más listos han sido los de un grupo rociero que, para evitar ser nombrados presidentes o vocales de mesa y perderse el domingo jaranero, se han constituido como partido político y así no tienen ni que asomar el morro por el colegio electoral. De todas las excusas del mundo, esa es la mejor: un «si no puedes con el enemigo, únete a él» de manual. Mis respetos. Ni a mí, reina y señora de los inventos para no ir a los sitios a los que no me apetece, se me hubiera ocurrido. Porque de pretextos sé un rato, y tanto he perfeccionado el sistema que yo misma me he convertido en una excusa lamentable. Lo único que no puedo disculpar es esto de sentarme a escribir, que de algo he de comer. Aunque sea brócoli hervido.

Este año, con todos los desastres que han ocurrido durante la campaña electoral (más que los que ha sufrido Tamara prometida), han puesto fácil inventarse justificaciones para no acudir a 'la fiesta de la democracia'. Señor, qué nombre: suena a gente cogida de las manos, arrastrando fulares y cantando 'Habla, pueblo, habla'. Pero habrá que ir porque, si no, puede llegar otra fiesta que nos guste aún menos. Peor incluso que la 'Flower Power', una a la que acuden famosos disfrazados de jipis. A esa sí que no iría nunca. ¿A quién le quedan bien los pantalones de campana?