Estirando el chicle

Si hasta San Antón, Pascuas son, verano es hasta que comienza a llover. Por eso, y porque hoy me he levantado con aires de literata ... inglesa que escribe desde su isla griega mientras se atiza lingotazos de ouzo, esta mañana le doy a la tecla en la terraza. Qué imagen tan idílica. Y qué coñazo: el sol se refleja en la pantalla del portátil, hace un calor insoportable y no tengo ouzo que llevarme al morro. Pero, a pesar de los pesares, currar al raso me permite creer que sigo de vacaciones, que puedo estirarlas como un chicle.

Porque ¿cuánto ha durado este verano? Un nanosegundo en el metaverso. Para los mortales, claro, que para la autora de la célebre frase y demás sospechosos habituales, esta estación es eterna. No en el sentido del verano invencible de Camus, expresión descontextualizada y baboseada hasta la náusea, sino en el literal: en lo más crudo del frío invierno los veremos remojar su culo en las Maldivas mientras el nuestro se nos congela. Lo pienso y me debato entre el encandilamiento y la envidia intestina, que, con septiembre, han vuelto las contradicciones, esas que había dejado aparcadas un rato para llevarme un poco mejor conmigo misma, pero que ya comienzan a asomar la patita. También regresan los remordimientos tras comprobar que todas las cervezas que me he echado al coleto, todos los bocadillos que he devorado con ansia viva y todos los helados que he chuperreteado me han dejado huella, y no en la memoria, precisamente. Ahora, llanto y crujir de dientes hasta que la vida a cubierto vuelva a meterme en cintura. En la de los vaqueros, espero. Pero, entretanto, aún me quedan un par de días de estirar el verano. O no: ha empezado a chispear. Habrá que escupir el chicle.

