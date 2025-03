El martes me levanté cantando 'Eres tú'. Perpetrándola, más bien, que parecía una perra afónica a la que le pisan el rabo. Eso sí, puse ... el alma en mi interpretación para unirme a la celebración del día oficial de Mocedades en Nevada, que la intención es lo que cuenta. Espero.

En España, Mocedades tiene el cariño de toda esta gente, como Belén Esteban, pero es en un estado norteamericano donde le rinden homenaje. Normal: 'Eres tú' ha sonado en un episodio de 'Prison break', en otro de 'Riverdale' y en la película 'Tommy Boy', donde dos interfectos la cantan en el interior de un coche. Algo tendrá el agua (de mi fuente) cuando la bendicen.

Nosotros también la cantamos en un coche. Al lado, para ser exactos. Fue hace años, muchos, en un viaje invernal que hicimos con la pandilla para que nuestros críos, purititos mediterráneos que habían aprendido a nadar antes que a andar pero que no sabían lo que era montarse en trineo, conocieran la nieve. Al bajar de la sierra cansados, hambrientos, helados y hartos de perseguir niños, paramos los coches porque alguien tenía que comprar no sé qué cosa. En ese momento comenzó a sonar en la radio 'Eres tú'. Uno de nosotros la puso a toda pastilla, se bajó del coche, dejó la puerta abierta para que la oyéramos todos y se puso a cantar. En una coreografía perfecta, los demás hicimos lo propio y acabamos masacrando la canción en alegre comunidad de padres primerizos. De repente, se nos pasó el cansancio. Estábamos dentro de un musical, nuestros hijos se reían con carcajadas luminosas, éramos felices. Escribe Arnaldo Calveyra: «¿Y sabes?, no supe que estaba triste hasta que me pidieron que cantara». Yo no supe que estaba alegre hasta que empezamos a cantar.