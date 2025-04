La única Nochevieja buena que recuerdo fue una a la que no asistí: el fin de año de 2008, Woody Allen tocó el clarinete con ... su banda a veinte kilómetros de mi casa, y tuve el cuajo de quedarme tirada en el sofá viendo a Melody. Nunca me he resistido a perder una buena oportunidad, sobre todo si está al alcance de la mano. O del coche.

Las únicas oportunidades que no pierdo nunca son las malas, como el resto de fiestas de Nochevieja a las que sí fui. Una salía de casa con las expectativas tan altas como los tacones para regresar con el humor por los suelos, el estómago hecho carbonato y un hombro dislocado por intentar hacerse un hueco en la barra libre. Si el año acababa mal, el siguiente empezaba peor, con una sensación de fracaso en la boca por la noche malgastada que se iba extendiendo, conforme pasaban los días, a todas las cosas que me había propuesto hacer y que seguían ahí, en un estado embrionario del que jamás saldrían.

Por eso, porque ya he superado el límite de intentos razonables de cumplir mis propósitos y porque necesito sentir que, por una vez en la vida, soy capaz de llevar a cabo aquello que me propongo, voy a hacer una lista de despropósitos de Año Nuevo, a saber: no aprender ni una palabra nueva de inglés y desaprender el que sé, engordar hasta ponerme hecha un tordo, fumar más que la princesa Margarita, limitar el ejercicio físico a llevar las bolsas de la compra, beber más café, no leer a los clásicos, no arreglar la casa y dejar que se caiga entera y nos sepulte y nos encuentren como a una familia de pompeyanos, no hablar con nadie, no acostarme temprano y no ser ordenada. Sin poner el más mínimo empeño por mi parte, estoy convencida de que los cumpliré todos. Feliz 2024.