De repente, se me han perdido las comillas españolas. He puesto las de apertura y escrito el texto cuando, al ir a cerrarlo, la mano ... izquierda ha pulsado 'Alt + Mayúsculas', pero la derecha no ha encontrado la tecla. Me he bloqueado: en algún punto de un proceso casi automático, un cortocircuito ha hecho que mis dedos desaprendan dónde están las dichosas comillas.

Es raro que los dedos olviden, porque suelen recordar dónde están las cosas: después de cambiar de lugar los interruptores de la luz me pasé meses buscándolos en la pared opuesta. También recuerdan el tacto, que aún siento la aspereza de los vestidos que me cosía mi abuela y que me obligaba a ponerme porque los vestidos buenos, los que no picaban, había que guardarlos para cuando hicieran falta. Así me pasé la infancia, rascándome todo el cuerpo y vestida de huérfana dickensiana. Cuando al fin hicieron falta, los vestidos buenos se me habían quedado pequeños.

Al no encontrar las comillas de cierre, he borrado el texto en cuestión y he cambiado de tema. Y ha sido ahora, llegando al último párrafo, cuando he dado con la tecla. Literalmente. No se había movido de su sitio; seguía siendo una corista de un musical de Celia Gámez, la segunda de la cuarta fila empezando por la derecha. Me hubiera venido mejor encontrarla antes para reproducir, al inicio de la columna, el encabezado del texto con el que Monedero ha comunicado su despido de Canal Red: «Queridos y queridas desobedientes». Desobedientes. Como si le hablara a un grupico de adolescentes cabreados. Como un sesentón que te dice «Te presento a mi chica». Como yo cuando me hago la moderna y suelto «Me da 'cringe'» delante del heredero. Ya que he encontrado las comillas, las aprovecho.