Tomarte un Cola Cao puede salirte muy caro. Que se lo digan a José Tojeiro, aquel gallego que contó en la televisión del siglo pasado ... que unas prostitutas le habían robado porque «me echaron 'droja' en el ColaCao». O a Terelu Campos: a punto de embarcar hacia Miami para grabar '¡Sálvese quien pueda!', Terelu se percató de que se le había olvidado el ColaCao. Ante la perspectiva del monazo (va a ser verdad que le echan droga) y la imposibilidad de que en el bar del aeropuerto le vendieran solo los sobres, pidió diez vasos de leche con Cola Cao y se llevó los paqueticos. Veintiséis euros. Más caro que el aceite de oliva.

Terelu pagó porque pudo, porque quiso y porque, de vez en cuando, le sale la vena derrochona, igual que le salen la altanería, la soberbia o el echarse encima la decoración del árbol de Navidad para irse de copas. Pero todo se lo perdonamos en cuanto se muestra vulnerable; de ahí que la compedeciéramos por su lista de hombres imposibles (aunque le gane su amiga Lara Dibildos, última novia de Conde-Pumpido) y nos conmoviéramos con su enfermedad y con su pérdida, que también fue un poco nuestra.

Con el tiempo y con la vida, Terelu es menos diva y más humana. Por eso, aquel titular suyo de «Me siento vieja, fea y gorda» nos representó a muchas. A las que empezamos a no reconocernos ni en esta cara ni en este cuerpo, que una no habrá sido portada de Interviú, pero ha tenido su público. A las que se nos jubilan los conocidos y se nos van los críos. A las que no hacemos pie en días alternos y nos come la ansiedad. A las que nos da miedo cumplir años, pero más nos da no cumplirlos. Lo único bueno de la edad es que, al fin, tienes claras tus prioridades. La de Terelu es el ColaCao.