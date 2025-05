Comenta Compartir

Tengo una tos perfecta, redonda. Una tos profunda, que procede de cavernas oscurísimas y sube por la garganta y hace que se me acabe saliendo ... el alma por la boca. Es una tos inoportuna e insolente, que no conoce las más mínimas reglas de educación: lo mismo aparece en medio de una conversación que de una película que de una, cof, cof, columna. Es una tos antisocial que ha hecho que me quede en casa. Tampoco me hace falta ver a nadie, porque esta tos me ha cogido cariño, más del que me tiene mucha gente que conozco; es una tos que no falla, que está siempre ahí, no como aquel tipo que me dejó colgada una noche en un bar una Semana Santa del siglo pasado. Años después, como venganza, me casé con él.

Tengo una tos capaz de competir con otras toses en un concurso de talentos y alzarse con el premio del jurado y hasta con el del público. Es una tos literaria, decimonónica, de cerillera, de la Mimí de 'La Bohème', de la dama de las camelias, de yacer frente el fuego sobre un canapé envuelta en una manta mientras se lee una carta escrita con pluma, tintero y secante en la que dicen «hago sinceros votos por su pronto restablecimiento». Es una tos de jarabe de heroína, de aquel que se recetaba entonces porque, según afirmaba un anuncio del Dr. Madariaga, proporcionaba «el más agradable de los remedios». Y tanto. Toso de noche y de día; toso y me despierto y despierto a mi santo, toso y escribo, toso y bebo agua, toso y me tomo el jarabe (sin heroína), toso y chupo un caramelo, toso y vuelvo a toser, y llega un momento en que no puedo hacer otra cosa más que toser porque es un acto tan exigente que se ha convertido en un trabajo a tiempo completo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.

