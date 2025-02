Las chicas solo quieren divertirse

Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. El mío y el de Leonor, que la juerga no distingue entre princesas y plebeyas. Porque Leonor, como cualquier chica de su edad (y de la mía, apunto), solo quiere divertirse, y por eso salió de marcha ... el fin de semana pasado por Zaragoza con sus compañeros de la Academia. La diferencia es que mientras nosotras vamos al aseo del garito custodiadas por nuestras amigas, a ella la escoltan dos tíos como dos templos. Supongo que los susodichos llevarán encima un paquete de Kleenex para pasarle uno por si no queda papel. Eso es lo que hacen las colegas de verdad.

Leonor solo quiere divertirse, sí, pero no va a poder hacerlo mucho. O, al menos, no tanto. Tampoco va a poder plantarse un tatuaje en un sitio visible, raparse la cabeza o tener todos los amoríos que le dé la real gana, que las únicas princesas que pueden hacer eso son las de Mónaco. Por no poder, no puede tener cuenta en Instagram, y mucho menos abrirse un perfil en TikTok para subir bailes virales con su hermana o ligar en las épocas de sequía de candidatos a consorte. Leonor es analógica en la era digital.

A cambio, Leonor, que no es princesa por sorpresa, tiene curro, y casa, y la luz y el agua pagadas, y no tiene que hacer frente a los problemas de su generación ni preocuparse por su futuro porque ya está escrito; tendrá otros desvelos, pero ajenos a los del panorama desolador de sus coetáneos. Lo que no sabemos es si, entre tanto protocolo y tanta grandeza y tanto abolengo y tanto palacio y tanto besamanos, Leonor no mira con una chispa de envidia por el rabillo de su ojo azulísimo a las chicas que salen de fiesta y juegan a ser princesas por una noche. Leonor es princesa también de día. Todos los días.