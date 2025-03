Hay una carta para mí

Ya nadie escribe cartas. Para qué, si son tan necesarias como un constipado, el VHS o los domingos por la tarde. Las cartas de los ... colegas que viven lejos han sido sustituidas por las videollamadas, las de despido por un sucinto correo electrónico que te manda a la calle con un cordial saludo y las de amor por una sucesión de mensajes en almíbar aliñados con emoticonos de corazones. Ni siquiera se escriben cartas encendidas, desbocadas, cochinas, como las que James Joyce le enviaba a Nora Barnacle. Hoy le mandaría una fotopolla.

Será por el romanticismo de lo inútil y porque abrir el buzón y encontrarte algo más que correo comercial proporciona una alegría tonta que hace las mañanas menos terribles, por lo que, cuando viajamos, compramos una postal y la enviamos a casa en una suerte de autoengaño ridículo en el que remitente y destinatario son la misma persona. Por aquello de variar, la última vez le dije a mi santo «vamos a mandarle una al heredero a Granada». «Pero si no tiene llave del buzón. Y, aunque la tuviera, no se le ocurriría abrirlo», me contestó. La cosa terminó con un par de selfis ante la catedral de Milán enviados vía WhatsApp que fueron respondidos seis horas después por un «ole» mustio.

Por eso, espoleada por la iniciativa de Marta Hortelano, compañera en Las Provincias, de hacer una cadena de cartas entre sus lectores, me he decidido a escribir una. Pero, chica, menudo trajín. Me ha costado una tarde entera conseguir una postal; al final, la he encontrado en una tienda de 'souvenirs'. Qué apropiado. Las cartas son, definitivamente, un recuerdo. Y los sellos ya ni se chupan, que son autoadhesivos. Eso no le gustaría a Joyce: leído lo leído, era mucho de darle a lengua.