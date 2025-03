Breve encuentro

Me cogió de los hombros, me miró a los ojos y me dijo «tía, escribe, escribe, escribe»

Los encuentros fortuitos que desembocan en un romance, en un crimen o en cualquier cambio drástico de vida siempre se producen en un bar o ... en un tren, pero nunca en la puerta de una guardería, que un desconocido no te va a proponer un doble asesinato con permuta de víctimas mientras berrean cien críos. Por eso, toparme con un amigo al que hacía años que no veía mientras dejábamos a nuestros herederos en clase no entrañaba mayor relevancia que contestar con un lozano «¡fenomenal!» a su «¿qué tal?» y rellenar los huecos biográficos (sí, me casé, sí, solo tengo un hijo, no, ya no curro en el mismo sitio) en una conversación fugaz. Hasta que, de repente, me preguntó si había vuelto a escribir.

Él ya sabía la respuesta y sabía las razones. Sabía que, sin pretenderlo, yo le había hecho caso a Lorrie Moore, «es mejor si fracasas a una edad temprana, por ejemplo, a los catorce» y que, desde entonces, la derrota me había arrastrado a la indolencia culposa. Pero, a pesar de saberlo, me cogió de los hombros, me miró a los ojos y me dijo «tía, escribe, escribe, escribe». Contra todo pronóstico, obedecí. Y hasta hoy. Él, entonces, escribía, y muy bien. Después, la puta vida le pasó por encima como una apisonadora: lo primero que aplastó fue su capacidad para juntar dos letras seguidas; lo segundo, casi todo lo demás. Volvimos a encontrarnos hace poco. Nos pusimos al día (la mía estudia en Murcia, el mío en Granada) y, tras una cerveza, le cogí por los hombros y le miré a los ojos. «Tío, escribe, escribe, escribe», le dije. No sé si volverá a hacerlo pero, entretanto, sigo escribiendo por los dos, aunque él ya no me lea. A veces, escribir para que quien no te lee es una extraña forma de afecto.

