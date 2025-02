Bailar por la paz

Hoy es el Día de Todos los Santos. Incluido el de mi ídem, que cumple años. ¿Cuántos? Muchos, y dos tercios de ellos a mi ... vera. Se le habrá hecho largo, sí, tanto como pasarse la vida diciendo que no nació el día de los muertos, que ese es mañana. Pero parece que solo él los distingue.

Por estas fechas, mi abuela y yo íbamos al cementerio. Recuerdo un calor impertinente que no correspondía con la celebración, que los muertos piden niebla, y frío, y lluvia. Ella, de alivio de luto permanente, aunque pareciera que el paso del tiempo no la hubiera aliviado en nada, limpiaba las tumbas mientras yo correteaba por el cementerio quitando las flores pagadas a precio de percebe y recién puestas en otras sepulturas. «¡Muchacha, deja eso ahí ahora mismo!», me reñía. Y le hacía caso a la primera, que le tenía más miedo a ella que a cualquier zombi.

Estos días hay más muertos que vivos. Los que tocan por estadística más los que van de regalo; al menos, eso parece viendo las imágenes que nos asaltan. Todos no serán santos, pero sí difuntos, y ahí están, sin una tumba a la que ir a rezarles, sin una Raimunda que saque brillo a las lápidas mientras se queja del «viento de los cojones», como hacía Penélope Cruz en 'Volver'. Menos mal que hay bailes de TikTok para propiciar la paz entre Israel y Palestina: estos ojos que se han de comer los gusanos han visto un cartel anunciando la propuesta. Sus muertos. Los del cartel, digo. Lo único con fuste que pone es que es un «encuentro gratuito para 'influencers' y personas normales». Mira, en eso estoy de acuerdo, en diferenciar a los normales de los que no lo son. Aunque, si este sinsentido se acabara bailando, por mí podrían darle el Nobel de la Paz al Ballet Zoom.