Servidora tiene la misma capacidad de prever el futuro que Aramís Fuster. Por la pandemia, lo digo. Porque no di ni una. Porque, cuando algunos ... pronosticaban que el encierro iba a machacar a los críos al privarlos de la posibilidad de experimentar momentos irrepetibles propios de la edad, la arriba firmante aseguraba que para nada, que no, que ellos, a diferencia de los que estaban en el tiempo de descuento, tenían toda la vida por delante para recuperar lo perdido. Me equivoqué, claro.

A los que no hemos tenido que lamentar daños irreparables, de la pandemia solo nos queda un recuerdo raro y la receta del pan casero; será porque el armazón que llevamos hecho a base de ensaladas de hostias, que diría el ínclito, sirvió para algo. Pero a los que no contaban aún con herramientas suficientes como para saber que todo, hasta lo peor, pasa, les remató el virus: si antes de aquello la generación Z ya era la más deprimida y angustiada de la historia, después del confinamiento los chiquillos han batido récords de suicidios y problemas mentales, que ahí están las cifras para quien tenga el estómago de verlas. Añadámosle el aislamiento, el porvenir incierto, los algoritmos caníbales y unas redes sociales que igual te llevan al móvil un mundo de felicidad inaccesible que el acoso más cruel y perverso, y ya tenemos la tormenta perfecta. Leyendo 'La Ventana Indiscreta', el exquisito y último libro recopilatorio del trabajo de Puebla, dibujante de La Verdad y ABC, se me ha metido una viñeta en el ojo: dos chavales se saludan con el pulgar en alto y la sonrisa en la boca al cruzarse por la calle. Mientras, de la cabeza de uno de ellos sale un pensamiento que es un grito sordo: «¡Ayuda!». Ayuda, joder. No pide nada más. Ni nada menos.

