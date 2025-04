La aventura

Comenta Compartir

No me gusta la tónica sola, pero sí mezclada con vodka. No me gustan los zarajos, ni las chapinas de cordero, ni las vísceras de ... ninguna clase, pero me las como si no hay otra cosa. No me gusta escribir bajo presión, pero es la única forma en la que sé hacerlo. No me gusta mentir, pero, a veces, no tengo más remedio porque tampoco me gusta ser cobarde, pero lo soy. No me gusta que cada año que cumplo me ponga dos arrugas y me quite mitad de cuarto de neuronas, pero menos me gusta la opción de no llegar a cumplirlos.

No me gusta la Semana Santa, pero me gustaría que me gustase. Sí me gusta ver a los amigos que vuelven a Cartagena, y me gustaba la Procesión del Silencio, la única a la que nos llevaban mis padres, porque las calles del centro estaban apagadas y mudas y solo se escuchaba el tintineo de los cristales de los tronos, el sonido seco del tambor con sordina, el andar de los penitentes, y me gustó aquella madrugada en la que mi abuela me despertó advirtiéndome que no hiciera ruido, y me ayudó a vestirme y me peinó con la mano y mojó la punta de su pañuelo en saliva para quitarme las legañas de los ojos, y cuando yo le pregunté dónde íbamos, ella me dijo «ya lo verás», y cogió las llaves de mi madre y cogió mi mano y salimos de casa sin encender la luz como dos fugitivas y nos fuimos a la plaza del Lago para ver el Encuentro, y vi a un montón de gente apelotonada, y algunos lloraban y me pareció que mi abuela también lloraba un poco y yo no entendía por qué, y después me invitó a chocolate con churros, y al volver a casa mis padres aún no se habían despertado, y mi abuela y yo nos metimos en la cama hasta que se levantaron, y nunca llegaron a enterarse de nuestra aventura.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartagena