Servidora lleva toda la vida sintiéndose un fraude. Por eso se mosquea cuando, ahora, cualquier hijo de vecino afirma padecer el síndrome del impostor. No, ... mira, perdona: un respeto a las canas. Yo fui impostora antes que fraile.

Definitivamente, padecer ese síndrome (esa incapacidad para reconocer los méritos propios, ese creer que todo lo que has conseguido se debe a la suerte, ese temor constante a ser descubierto como un timo) se ha convertido, por manoseado, en una vulgaridad. Por eso, he decidido sustituirlo por el efecto Dunning-Kruger, que es todo lo contrario: el que siente la gente que está convencida de que puede acometer cualquier tarea, por temeraria que resulte y aunque no tenga ni idea de cómo hacerla. Bueno, la gente no, los tíos: publica The Washington Post un artículo en el que, según una encuesta de YouGov, y frente a un escaso 20% de mujeres, el 46% de los hombres norteamericanos creen que, en caso de emergencia, podrían hacer aterrizar un avión siguiendo las instrucciones del centro de control. Acabáramos. Aterriza como puedas.

Llevada por este efecto del echao pa'lante, me dispongo a hacer una lista de cosas sobre las que carezco de cualquier noción, pero que siempre he querido hacer. Montar un mueble de Ikea. Replicar una receta de Ferran Adrià. Conducir. Construir una casa en un árbol. Ligar en un bar con alguien extremadamente atractivo para poder experimentar el placer de rechazarle. Saltar de un trampolín. Cambiar un enchufe. No son grandes cosas, ni dignas de admiración; son nimiedades, sí, pero, en mi caso, requieren de una audacia extraordinaria. Si fuera un hombre, en cambio, me sentiría capaz de hacer cualquier cosa. Hasta de encontrar mesa en Semana Santa.