Apueste por uno

Comenta Compartir

Un debate electoral es día feriado para los analistas políticos, que sacan a relucir todo lo que saben y más, incluyendo aquel cara a cara entre Nixon y Kennedy que les ponían en VHS cuando iban a la facultad de Periodismo. Yo, que perdí el ... tiempo en una facultad distinta, aprendí a debatir viendo el 'Apueste por una' de María Teresa Campos y Patricia Ballestero, una sección del programa de Hermida en la que cada una adoptaba una posición con respecto a un tema. Pero, más que de las discusiones entre ambas, que también, me acuerdo de la bronca entre Hermida y María Teresa (aún no era la Campos) a cuento de las vacaciones de la malagueña. «Usted pertenece a Radiocadena, ¿no? Si quiere irse del programa y no venir más, márchese», le dijo el jefe. Luego resultó ser una inocentada pero, entre broma y broma, la verdad asoma.

En 'Apueste por una' discutían sobre cuestiones tan enjundiosas como la influencia de la astrología en el carácter. Sánchez es Piscis y Feijóo es Virgo; ahí dejo el dato, por si Esperanza Gracia tiene a bien iluminarnos, que no es que haya algo que nos inquiete, nos atormente o nos perturbe, es que hay muchas cosas que lo hacen. Pero esas no deben de contar, porque los ínclitos pasaron por encima de casi todas. Mejor es que se hubieran centrado en la boda de Tamara: «El triunfo del amor», la tituló ¡Hola! Bueno, para triunfo el de Onieva, que se impuso a las sonrisas incómodas de Preysler como Feijóo a las de Sánchez. El pollo ya ha conseguido ser marqués; ahora hay que ver si el gallego llega a presidente. Manolo Falcó, el padrino, se dirigió al novio en el brindis y le dijo: «Hasta que te casas las puedes hacer cuadradas pero, cuando te casas, ahí estás». Eso también vale para Feijóo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión