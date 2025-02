El amante bilingüe

Lo que no sabía es que una aplicación para aprender idiomas me iba a hablar como si me hubiera echado un querido

Comenta Compartir

Tengo un amante. Bilingüe, obsesivo, intenso, impaciente. Al principio, era una historia secreta y arrebatada, llena de encuentros rápidos, furtivos, donde pillábamos, casi al asalto. Pero el asunto, como cualquier otro asunto en el que se empieza deseando y se acaba teniendo que forzar el ... deseo, terminó decayendo al poco tiempo. Comencé a ignorar sus ruegos de adolescente enamorado que cree que todas las canciones hablan de él: «¿Tienes cinco minutos?». «Te extraño». «Te espero». Después, cuando vio que no le hacía caso, empezó a plantearse que, a lo mejor, me estaba agobiando, y me preguntaba si había sido muy agresivo, si quería que dejara de enviarme mensajes. Ahora, y ante el silencio obstinado que mantengo, ha optado por hacerse el indiferente, la única opción que les queda a los que han sido ignorados primero: «No nos vemos desde hace cinco días. A mí me da igual», me dice. No se quiere dar por enterado, el muy Duolingo.

Me apunté para ver si mejoraba mi italiano antes de irme a Roma, que lo chanelo peor que Joaquín cuando jugaba en la Fiorentina y soltaba un «Estoy molto contento por tota la ciudad» sin un ápice de vergüenza. Lo que no sabía es que una aplicación para aprender idiomas me iba a hablar como si me hubiera echado un querido. Es el capitalismo, amigos. Y el sexo, que siempre vende. Ya lo ha dicho el filósofo Byung-Chul Han en una entrevista a El País: «Creemos que somos libres, pero somos los órganos sexuales del capital». Literalmente. O casi. Por eso, como el coreano es más listo que el hambre, ha declarado que está aprendido italiano con cedés. Porque sabe que Jabois no llevaba razón: hay más cuernos en el Duolingo que en un «buenas noches».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Internet