Cuando Aldama se planta frente a los periodistas, mira a cámara y suelta «Os voy a decir dos cosas», cualquiera que tenga un mínimo de ... cultura televisiva sabe que, después de esa frase, solo puede venir un campanazo. Un aldamazo. Y vino. Otro, que el comisionista ya había dado unos cuantos delante del juez. Mira, de haber cantado en el 'Deluxe' delante de Conchita la poligrafista, todas la dudas habrían quedado resueltas.

Aldama está despechado porque, para Sánchez, ha pasado de ser «ese señor» a «ese personaje». Eso le ha dolido. Y mucho, que nada aflige más que el hecho de que alguien pretenda borrarte de su vida. Por eso, Aldama se ha revuelto como la chavala que tiene un asunto con un casado famoso y que, al ver que el interfecto la niega en público, lo amenaza con sacar la artillería pesada. «Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho», dice Aldama. No sé si las tendrá o no, pero lío vamos a tener para rato. Porque Aldama, ese señorito sobrevenido con pinta de decir «pa chulo, chulo, mi pirulo», de gustarse cantidad y de moverse como una anguila tanto en los barrios altos como en los bajos, da mucho de sí.

Veo el aldamazo y me acuerdo de los belenazos. La Esteban miraba a cámara y a media España se le paraban los pulsos. «Espero que tú te cures, ¿sabes de qué? De la maldad que tienes», le soltó a Campanario. El belenazo más visto de la historia fue cuando la ínclita reapareció después de operarse la nariz. Ahora que Aldama está en la calle, lo mismo también pasa por quirófano para gustarse aún más, si es que eso es posible. Los viejos tiempos han vuelto para reventar, otra vez, la audiencia. Pero la Nacional.