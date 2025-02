Todo es político. Y Eurovisión no iba a ser menos. Israel quedó la quinta. Los jurados profesionales le dieron 52 puntos, pero el televoto apoyó su canción con 323

El televoto español dio los 12 puntos a Israel. Pasó con 15 países. El jurado profesional español no le dio ni uno. También es verdad ... que en TVE el presentador dijo «todes». Además, la comunidad judía ha denunciado al Museo Reina Sofía por actividades antisemitas (por la actividad 'Del río al mar', «el lema que utiliza Hamas»). Esto no va de niños muertos, va de esa pared se separa tu vida y la mía, que cantaría Bambino. O con menos arte, va del muro de Sánchez. Que tampoco lo ha inventado él, aunque lo promocione y apuntale. 'Lo personal es político' fue la gran frase de la segunda ola del feminismo. Menudo descubrimiento. Todo es político. Y Eurovisión no iba a ser menos. Israel quedó la quinta. Los jurados profesionales le dieron 52 puntos, pero el televoto apoyó su canción con 323. Y aunque España quedara vigésimo segunda, el auditorio entero gritó «soy más zorra todavía». Lo que muchos pensaron mientras emitían su televoto a Israel.

