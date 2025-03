En sus zapatos

Comenta Compartir

Antes de que nos hablaran de la empatía ya habíamos visto 'Matar a un ruiseñor'. No utilizábamos esa horrible palabra (algunos seguimos sin hacerlo), pero ... sabíamos de qué iba el asunto. «Si consigues aprender una sola cosa te llevarás mucho mejor con tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista» (Atticus Finch). O lo que es lo mismo, nunca conoces a una persona hasta que no te has puesto sus zapatos y caminado con ellos.

Y tanto Jem como Scout van entendiéndolo mientras ven a su padre. Y no siempre es fácil ponerse en lugar del otro. Pensemos en Iratxe García en nombre del socialismo europeo (y el español). Antes Puigdemont era un prófugo y ahora es un exiliado. Se fue porque no se respetaban sus derechos políticos. Y la ley de amnistía es «una apuesta por el camino del diálogo, entendimiento y la reconciliación». Me pongo en los zapatos de Iratxe y me duelen las hostias.

