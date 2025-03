Vuelve la poesía

En Orihuela Vox presenta como candidato a la alcaldía al ahora diputado Manuel Mestre, teniente general del Ejército del Aire. Su lema de campaña es ' ... Cuida lo tuyo'. Incluye la casa de cada uno. «Han sacado una ley en la que el derecho constitucional a la propiedad privada queda diluido hasta el punto de que puede entrar un señor que dice estar en una situación precaria y te puede echar a la calle».

Nada extraordinario. Tampoco decir que Vox es el partido que abandera los valores de la familia. Quiere bajar todos los impuestos y tasas municipales. Ni sorpresa es que no quiera educación sexual en las escuelas. Lo explica bien: «No queremos que Irene Montero se meta en nuestros colegios a enseñarles a nuestros hijos cómo tienen que meterse el dedo por el culo». No sé, parece que sí hay que metérselo, pero la ministra no puede decirles cómo. Esto es como de Miguel Hernández, que también es de Orihuela. La política que ocupas y estercolas.