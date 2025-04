Comenta Compartir

Nada, que solo si el Señor Todopoderoso le dijera que abandonara, lo haría. Eso dice el candidato Biden. Lo bueno es que Dios se suele ... aparecer en Estados Unidos. Por esta zona somos más de que venga la Virgen. Al menos Jorge Fernández vio a Dios en Las Vegas. Siempre es mejor que ver el Circo del Sol. Claro que me gusta más leer a C. S. Lewis en 'Cautivado por la alegría', donde cuenta su conversión (y ese Dios se aparece en Inglaterra). Es cierto que un político americano hablando de Dios, aunque sea del Partido Demócrata, no es algo extravagante. Hablando de Dios o esperando a Dios. Como a Godot. Pero hay un poco de encantadora vuelta al pasado. No hablo de Francia en general, sino de los países que al llegar a semifinales demuestran hegemonía en la Eurocopa. España, Francia, Inglaterra, Holanda (o como demonios se llame ahora). Es que se nos ha aparecido Felipe II. Los tercios. El duque de Alba. Y Dios Todopoderoso en el centro de todo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Eurocopa 2024