Volando vengo

Comenta Compartir

No se te ocurra volver si no tienes un documental. Un indiano no se haría una casa al volver a su pueblo, se haría primero un documental. Los documentales son una nueva plaga que no se le ocurrió a Dios para Egipto. Además, no sé ... cómo lo habrían hecho en 'Los Diez Mandamientos'. Me gusta mucho ese humo verde que mataba a los hijos. O la plaga de langostas. Tanto Céline Dion como Simone Biles han vuelto con un documental bajo el brazo. Han vuelto a los Juegos de París. Una a cantar en la inauguración, la otra también a lo suyo, la gimnasia. A lo nuestro. Porque parte de la alegría que proporcionan unos Juegos Olímpicos está en la gimnasia. Y claro que me da igual que ahí no tengamos españolas (no creo ni en la gimnasia masculina ni en la cosmética masculina; quizá pensaría otra cosa en tiempos de Joaquín Blume). Tenemos a Simone. El documental está bien, pero Simone con maillot es mejor. Volando en el suelo, volando en la barra. Volando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión