Verticalidades

Todo es igual. Hasta en el fútbol. Las comentaristas como los comentaristas. Encimando, buscando la verticalidad, la lateral, el combinado, el esférico, asociarse, transitando. Y ... luego oyes que alguien se llama Tere y piensas si no será de las inglesas (con nuestras Jenny, Ona, Salma, Oihane). No deja de sorprenderme que se quiera hablar igual que los demás. No siendo los demás Lázaro Carreter. Imitar lo ceporro. Eso de decir ahora sintagma todo el rato. Y claro que pasa también en el lenguaje político. Leo declaraciones de políticos del PP en distintos periódicos usando la misma jerga inmunda que alguien del PSOE o de Sumar. Como lo veo entrecomillado no lo atribuyo a los periodistas, que también podría ser. Son palabros que supuestamente están diciendo barones o notables del PP. «Feijóo tiene que volver a ser Feijóo y ser propositivo». Otros piden que Feijóo siga «generando relato» de ganador de 23-J. Buscando la verticalidad pazguata.

