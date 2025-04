Sin vergüenza

Es la portavoz socialista como esas personas de 'First Dates' y otros escaparates de merluzos iletrados que dicen de alguien que no es su «prototipo» en lugar de su tipo

Se ha hecho una foto Feijóo con los suyos. Con los cabezas de lista nacionales. La pequeña multitud hace la silueta del mapa de España ( ... con sus islas). Ya lo hizo Ayuso con el mapa de Madrid. Seguro que muchos de los que van en el PP en puestos de salida, pero no son cabeza de lista, están aliviados por no haber tenido que salir en esa foto con el pulgar en alto. Son las cosas de la política, donde no se puede tener vergüenza.

La ministra Pilar Alegría dice que el acuerdo del PP y Vox en Valencia (en la comunidad) es vergonzante. A ver, vergonzante es que procede de modo encubierto o disimulado por vergüenza. No sé, quizá leyendo a Galdós, donde salen pobres vergonzantes, se le quitaría esa forma incorrecta de hablar. Es la portavoz socialista como esas personas de 'First Dates' y otros escaparates de merluzos iletrados que dicen de alguien que no es su «prototipo» en lugar de su tipo. El pacto no es vergonzante porque no es encubierto.

