Ha muerto Roberto Linguanotto, el inventor del tiramisú moderno, un pastelero que redescubrió la receta en los años 60. Espera, que en 2021 nos dijeron que se había muerto Ado Campeol, también padre del tiramisú. Este lo había incorporado a su restaurante en 1972. En ... su balance anual, Pedro Sánchez, además de haber declarado el comienzo de la federalización de España, ha señalado al lince como ejemplo de recuperación de la fauna y de su buen hacer.

Se suele atribuir el ventilador (rasgueo rítmico de la guitarra) a Peret. Lo hicieron en 'Lazos de sangre' y Lolita aprovechó una de las representaciones de 'Poncia' (al final se dirige al público) para dejar las cosas claras. «Me tomé una pastilla para dormir y no me he dormido hasta las seis del disgusto». Que fue su padre, El Pescaílla, quien inventó el ventilador. Sánchez no ha inventado el ventilador (el otro), pero lo practica muy bien. Y, al contrario que Lolita, sí se lo reconocemos.