Se vende mucha ropa

Me pongo mis camisetas de Custo hoy y parezco José Miguel en 'Aquí no hay quien viva' con el traje de Primera Comunión.

En las aplicaciones de ropa 'vintage', las camisetas de Custo se han revalorizado. Vete a saber por qué (¡esos estampados!) y vete a saber dónde ... estarán las mías. Y, sobre todo, el tamaño que tendrán. Vale, el tamaño que tengo yo. Porque la edad también se nota en las mollas. Ya lo decía el anuncio: no pesan los años, pesan los kilos. Lo que siempre me llamó más la atención de E. Jean Carroll, la mujer que ha ganado un juicio civil a Trump por un abuso sexual, fue la portada de la revista 'New York', donde además de en su libro, contaba lo que le había sucedido en un probador de Bergdorf Goodman. En la portada de 2019 se la veía a ella vestida de negro: «Esto es lo que llevaba hace 23 años cuando Donald Trump me atacó en un probador de Bergdorf Goodman». Y encima la ropa le estaba holgada. Me pongo mis camisetas de Custo hoy y parezco José Miguel en 'Aquí no hay quien viva' con el traje de Primera Comunión. Se venden camisetas de Custo.

