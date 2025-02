Comenta Compartir

Después del debate, los medios y los propios partidos han ido verificando lo que cada uno de los candidatos afirmaron. Ministras y prensa han hecho ... hincapié en las «falsedades» de Núñez Feijóo. También en los datos imprecisos o confusos. Resulta paradójico. O no. Porque no es la verdad uno de los pilares en los que sea apoya la política. No es la política un camino de perfección de la verdad. Es paradójico porque quien ganó el debate, según la mayoría y la percepción general, fue el candidato del Partido Popular.

Y da igual si al día siguiente se demuestra que varias cosas no eran ciertas. Así estamos. Si te va bien eres como Tony Montana en 'Scarface': «Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento». Una de las ministras que ha salido a resaltar las «mentiras» de Feijóo ha sido la del extraño prestigio, claro. Yolanda Díaz reprochó a Feijóo «soltar mentiras a una velocidad sonrojante». Anda, que también le molesta la velocidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión