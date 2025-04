Vas a ser tú

Una juez de la última promoción dice que eran 119 mujeres y 42 hombres. Pero ahí está la foto de la inauguración del año judicial. ... Quizá en el futuro, la judicatura sea una profesión femenina. De momento, solo en la base. Es por la diferencia entre la cooptación y la oposición. Las mujeres tienen las de perder en la primera y las de ganar en la segunda. La primera es un techo de puñetas.

Por primera vez en 700 años la Escolanía de Montserrat ha integrado mujeres. La 'Schola Cantorum' (mixta) sustituirá una vez al mes a la genuina y masculina Escolanía. El seleccionador de fútbol Luis de la Fuente decía el otro día: «Llevo once años en la Federación, nadie me ha regalado nada». Vaya, que está allí antes de que llegase Rubiales. Entiendo que quiera sacudirse el pecado original de que Rubiales fuera el presidente cuando obtuvo el cargo. No sé si que te nombren algo es un regalo, pero alguien tiene siempre esa voluntad más allá de tu capacidad.