Bob, hijo de la actriz Jennifer Jones, contaba que por las noches su madre se iba a la cama maquillada. Pero no como las mujeres ... de 'La maravillosa Mrs. Maisel', para que sus maridos no las vieran feas, sino por ella misma: «Decía que lo hacía por si se ponía enferma y tenían que llevarla al hospital. 'Me van a sacar una foto'-decía- y quiero estar maquillada'». Algo parecido a lo que nos decían las abuelas de que debíamos llevar bragas decentes (es decir, no rotas) por si nos tenían que llevar al hospital. Por los médicos, no por los fotógrafos. Ser reina, madre o no, es como ser Jennifer Jones. Veo a Doña Sofía felizmente dada de alta en la Rúber y mejor peinada que yo la mayor parte del año. Por no hablar de que ni una raíz de otro color tiene recién salida del hospital. Ser reina tiene que ser un coñazo. Me van a dar de alta, va a haber fotógrafos y cámaras de televisión, que venga la peluquera. Sí, asumo que es una peluquera.

