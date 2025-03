No termino de entender que llamar Chinatown a Usera sea algo que afear a Ana Rosa Quintana. Salvo por el hecho de que Ana Rosa ... Quintana es hoy la quintaesencia de la derecha y cualquier cosa que diga se considera propia del facherío. Dijo al recibir la Medalla de Honor de Madrid que se crió en «Usera, un barrio obrero y trabajador, antes de que se convirtiera en Chinatown» (¡en su propio programa le quitaron Chinatown de la boca!).

Me imagino a una equivalente francesa que se hubiera criado en el parisino Saint-Denis, donde quienes fueron a la última final de la Champions pasaron tanto miedo, y hubiera llamado algo tirando a árabe a Saint-Denis. A Usera vamos los que no somos de allí a comer. A Usera vas a Taberna Delfín, la gran marisquería del chino Iván, que también tiene callos. No sé, Ana Rosa no es Carson McCullers cuando escribió que tenía que volver a casa de vez en cuando para renovar su sentido del horror. En Usera hay cigalas.