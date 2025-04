Trias en Montana

Comenta Compartir

Me pregunta la madre de una amiga si es verdad que en Montana hablan tan mal. Como si yo supiera cómo hablan en Montana más ... allá de lo escuchado en 'Yellowstone', que es la razón por la que ella me lo pregunta, horrorizada por tanta palabrota. El rancho de los Dutton está en Montana. Conforme la gente ha ido viendo 'Succession' o 'Yellowstone' ha ido usando esas ficciones para las comparaciones políticas, abandonando 'Juego de tronos' y 'Borgen'. Pero menudo 'Borgen' se han marcado en la alcaldía de San Vicente de la Barquera. Cinco del PP, cinco de la Agrupación de San Vicente de la Barquera y una del PSOE. Y gana esta. Pero lo mejor ha estado en Barcelona, a cuyo Ayuntamiento acudieron Mas, Borràs, Junqueras y Turull para disfrutar a Trias. Y salió el socialista Collboni por el apoyo del PP cuando Colau se apartó. «Si no soy alcalde, que os zurzan» (Trias). Suena feo, pero de ursulina. Un Dutton habría dicho 'fuck you'. Que os foll…

