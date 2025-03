Comenta Compartir

Mis frases favoritas no son de Churchill (inventadas o no). Tampoco de Oscar Wilde. Son, por ejemplo, de Isabelle Huppert: «Podría probar el yoga algún ... día, pero prefiero dormir». O de Pitita Ridruejo: «A mucha gente no le conviene que llegue el Apocalipsis». Y desde luego, de María Jesús Ruiz cuando tenía estreñimiento en 'Supervivientes': «Hoy estoy que pierdo la salud por el ano». Ha vuelto Maite Galdeano a 'De viernes'. Nunca se ha ido. «Tengo trastorno de dinero de la vida pasada», dijo. Por lo visto hay algo llamado crometofobia, una fobia específica que define la OMS, pero no incorporada por la comunidad médica. A ver, nadie quiere ser pobre. Y mucho menos volver a ser pobre. Aparte de otros trastornos, es lo que pasa a esta señora que nos ponen en la tele para que veamos lo bien que estamos. Otra frase, esta de María Félix: «El billete es importantísimo en la vida. No da la felicidad, ya se sabe, pero cómo calma los nervios».

