El torero invisible

Unidas Podemos se queda sin anuncios electorales gratis porque sus candidaturas no llegan a presentarse al menos en el 50% de la población. Recurrirán. El ... problema es que tienen distintos nombres según el territorio (los territorios, les gusta decir a ellos, como si estuviéramos en el oeste). Morante de la Puebla se ha quedado sin salir en los 'Telediarios' (o sea, en los de TVE). Estamos en España. No en Wyoming. La faena en la Maestranza fue un acontecimiento. Por tanto, una noticia. No darla no sólo es sectario, es cateto. Es infantil. Es cucho, cucho, que no te escucho. El ganadero Victorino Martín, en nombre de la Fundación Toro de Lidia, ha enviado una carta a la presidenta de RTVE en la que le muestra la legislación vigente y el asombro del sector taurino por la ocultación de una faena que ya es parte de la historia y pide la dimisión del director de informativos de TVE. Lo mismo tiene calculado que no importa al 50% de la población.

