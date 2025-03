Tocar el mundo

Comenta Compartir

Una amiga me mandó un corte de la serie 'Hotel' en la que salía Liberace. Hay que ver lo mucho que se parece Trump a ... Liberace (sin los abrigos blancos de piel). Mi amiga se acordó de dos amigos suyos gemelos, uno gay y el otro heterosexual. Ser presidente de EE UU debe de ser impresionante. Ser Donald Trump, presidente de EE UU, impresiona más. Y sin tomar posesión. Menuda manera de apretar la mano a Macron como si fuera a reducirlo (es verdad que ya llevaban un ratito de fotos, supongo que quería hacer alguna variación en la imagen). Y luego vino lo de Notre Dame, con Napoleoncito otra vez de anfitrión (con la ausencia de representantes de España). En la primera fila y al lado de Macron, miraba al recién tumbado primer ministro Barnier, al otro lado del pasillo, de manera muy inquietante. A Trump no le hace falta el abrigo de piel blanco para llamar la atención. Lo inquietante, para muchos, es que no toca el piano, sino el mundo.

