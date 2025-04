En Estados Unidos estarían hablando del dinero del contribuyente que ha sido malgastado por negligencia del funcionario público. Me refiero al archivo de la causa ... de Tsunami por el error que cometió el propio juez, García-Castellón, al prorrogar la investigación. La prorrogó 24 horas más tarde de lo marcado por la ley. Y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido el recurso de una investigada.

Tres años desperdiciados. Y trabajando, que es lo peor. Haciendo trabajar. Por no hablar de lo que habrá costado a Marta Rovira (o a quien lo pague, quizá también el contribuyente) vivir en Suiza. Y desmintiendo el 'lawfare'. En estos casos siempre me acuerdo de Rafael Hernando, señor como antiguo y con aspecto de haberse escapado de 'Orgullo y prejuicio'. Me refiero a cuando soltó: «Como decimos en Almería, 'to pa na'». Eso con acento de Guadalajara (lo de Almería era por ser diputado cunero). También sería una mata que no ha 'echao'.