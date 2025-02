Comenta Compartir

Caitlyn Jenner fue campeón de decatlón en Montreal 76. La ahora señora Jenner ha puesto el grito en el cielo al ver que Nike anuncia ... sujetadores con una trans famosa en Tik Tok, Dylan Mulvaney, que se considera ella, pero no se ha tocado un pelo del cuerpo. Vamos, que ni siquiera tiene tetas. Y anuncia sujetadores deportivos. Coincide esto con la película 'Air', sobre Michael Jordan y el fundador de Nike, Phil Knight, al que Jenner siempre ha admirado. Así que se lamenta de que una compañía americana tan icónica haya llegado a ser «tan woke». No me voy a molestar en traducir 'woke' por una expresión razonable en español. Lo 'woke' es idiota. Así que me voy a quedar con idiota. Hay quien se escandaliza con Nike por vender prendas para las cabezas de las musulmanas. El anuncio de un sujetador para no sujetar nada es muy memo. Vale, soy tan antigua como esos a quienes chirrió que James Stewart dijera bragas en 'Anatomía de un asesinato'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión