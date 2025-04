Terrorista autodidacta

Comenta Compartir

No siendo yo de cuna meneada, me asombro de cómo manejan algunos los cubiertos. De cómo comen. Luego hay una recua de cursis en Instagram ( ... normalmente señoras americanas de mediana edad) dando tutoriales de cómo se come un plátano. O jóvenes catetas pontificando sobre lo que es elegante y lo que es vulgar. De risa. La educación recibida tiene mucho de adoctrinamiento. Pero también se puede uno autoeducar. Incluso antes de internet. La palabra adoctrinamiento es negativa.

En España, casi todos los de una cierta edad hemos sido adoctrinados en la doctrina y principios de la Iglesia Católica. Y cada uno ha hecho después lo que le ha dado la gana. La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel a Abdelkrim Moukhlis por autoadoctrinamiento terrorista y enaltecimiento del terrorismo. Consumía material yihadista para autorradicalizarse y para difundirlo. Es autodidacta. Ya le podía haber dado por aprender a usar los cubiertos. Y a otros.

